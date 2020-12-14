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الإثنين، 14-12-2020 12:57 م

الحبس لمدة سنة لوالدة الفنانة الشابة حلا الترك!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، منشورا، اعتبره العديد من متابعيها، ردا صريحا على ما قالته والدتها منى السابر في بث مباشر قبل يومين.

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وعبرت حلا الترك، عما تعانيه من هذه الأزمة بمنشور كُتب فيه: "ابقى قوياً حتى عندما تشعر أن كل شيء ينهار".

 

وبعد الحكم عليها بالحبس سنة، كشفت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، تفاصيل القضية التي رفعتها ابنتها عليها، مؤكدة أنها أخذت 200 ألف دينار بحريني من حلا، وذلك لأنها لم تتلق نفقة أولادها من أبيهم منذ عام ونصف العام، على حد قولها.


ودعت الساير، الفنانة الإماراتية أحلام بالتدخل لحل الأزمة، مشددة على أنها لا تمتنع عن دفع المبالغ المطلوبة، ولكنها بانتظار الحصول على النفقة من زوجها السابق ووالد حلا محمد الترك.

 

وكانت مصادر إعلامية كشفت عن قيام النجمة البحرينية الشابة حلا الترك، برفع دعوى قضائية ضد والدتها، وأكدت منى السابر، أن ابنتها رفعت دعوى قضائية ضدها، معتبرة أن ابنتها لم تقم بذلك من تلقاء نفسها.


وعبرت الأم عن رغبتها بحل هذه القضية وإنهائها بأقرب وقت، معتبرة أن رسالتها التي تريد إيصالها هي أن يعيش أولادها في بيئة صحية وألا يتعرضوا لأي ضغوط وأن لا يرغمهم أحد على كلام ليس جميل بحقهم، على حد تعبيرها، مشيرة إلى إمكانية سفرها في المستقبل القريب إلى مدينة دبي من أجل رؤية ابنتها مؤكدة رغبتها الكبيرة بلقائها.


وعبرت الأم عن عدم رضاها من اللقاء الذي أجراه الإعلامي مصطفى الأغا مع ابنتها وقالت: "ما حبيت اللقاء أو طريقة الأسئلة وحلا بعدها صغيرة وأنا مستاءة وزعلانة أن تنحط في هيك طريقة أسئلة".

 


سبوتنيك

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