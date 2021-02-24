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الأربعاء، 24-02-2021 09:03 م

الحبس لمدة 7 سنوات لفنانة مصرية شهيرة قتلت زوجها.. صور

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الوكيل الاخباري - قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الممثلة المصرية عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها في شقته، بالسجن المشدد 7 سنوات مع إلزامها بالدعوى المدنية.

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وكشفت تحقيقات النيابة، في اتهام الممثلة عبير بيبرس، بقتل زوجها عن مفاجأة وتفاصيل مثيرة، بعد أن قررت النيابة العامة إحالتها إلى محكمة الجنايات ووجهت لها تهمة القتل العمد.


وقالت المتهمة عند مواجهتها بهاتفها المحمول وبه صورة بتاريخ يوم الحادث 30 مايو الماضي، التقطتها المتهمة لنفسها ويظهر فيها المجني عليه ملقى أرضا على ظهره، ويرتدي "تيشرت لونه أحمر" بينما تظهر المتهمة في الصورة وهي  تخرج لسانها عقب مقتله، أجابت المتهمة: "مكنتش مصدقة أنه مات، إلا بعد ما الإسعاف جت وقالت لي أنه توفى".


وبسؤال المتهمة هل كان توقيت التقاط الصورة قبل حضور سيارة الإسعاف؟ أجابت "معرفش"، ولم تجب عن سؤال النيابة.


وتبين من التحريات أن المتهمة كانت ترتدي ملابس معينة أثناء التقاط الصورة مع زوجها القتيل، وغيرت ملابسها قبل حضور سيارة الإسعاف.



روسيا اليوم

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