الخميس 12-08-2021
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الخميس، 12-08-2021 01:43 م

الحقيقة وفاة حبيب غلوم بفيروس كورونا في الإمارات - فيديو

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الوكيل الإخباري - نفى الممثل الإماراتي حبيب غلوم خبر وفاته الذي انتشر بسرعة كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مؤكداً أنه بصحة جيدة.

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وطالب غلوم وسائل الاعلام كافة التأكد من مصادرها قبل نشرالأخبار وذلك بعد أن انتشر خبر وفاته بفيروس كورونا، عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثار جدلا كبيراً بين المتابعين.


ويحظى الفنان الاماراتي حبيب غلوم بنسبة متابعين كبيرة في الخليج والوطن العربي، إذ شارك في العديد من الأعمال الدرامية في التلفزيون والمسرح.

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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