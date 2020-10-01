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الخميس، 01-10-2020 10:28 ص

الحكم بإلغاء حبس الفنان محمد رمضان بقضية الطيار

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الوكيل الاخباري - أكد الطيار المصري "المفصول" من وظيفته أشرف أبو اليسر، أنه يحترم قرارات القضاء، وذلك على خلفية إلغاء حكم حبس الفنان محمد رمضان لمدة عام، موضحًا أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام تعرضه للظلم.

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وقال أبو اليسر إن هناك قضية أخرى خاصة بالتعويض، لافتًا إلى أنه يعول على تلك القضية المقرر لها جلسة 3 أكتوبر المقبل للحصول على حقه.


وبيّن الطيار المصري الذي شهدت قضيته مع الفنان محمد رمضان اهتمامًا واسعًا أنه ليس لديه طريق آخر، خلاف القضاء في ظل عدم تواصل محمد رمضان معه أو تدخل أي من الأطراف الأخرى لإنهاء الأزمة، مشددًا على أن محاميه الخاص أبلغه بأن قضية التعويض مضمونة.


وأردف الطيار المفصول أنه لم يكن يريد أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه الآن إلا أن محمد رمضان لم يتجاوب معه في بداية الأزمة وهو ما جعله يلجأ للقانون.


وأقام أشرف أبو اليسر دعوى طلب فيها تعويضه بمبلغ 25 مليون جنيهًا، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان وهو على متن الطائرة التي كان يقودها الطيار، وقال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، ونظرتها المحكمة في عدة جلسات.


وقبلت محكمة مصرية؛ الأربعاء، استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر شكلا، وقررت براءته وإلغاء الحكم الصادر بحقه موضوعاً.


وكانت محكمة في 17 يوليو الماضي، قد قضت بحبس محمد رمضان لمدة سنة، وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر.


وظهر الطيار المصري، مرحبًا بالحكم الصادر بحق الفنان رمضان بالحبس، موجها شكره للقضاء المصري، ومؤكدا في ذات الوقت أنه لا يشك في نزاهة أحكامه، وينتظر انتهاء القضية، ومعرفة الحكم النهائي، وهو ما أتى بعكس توقعه وبرأت المحكمة رمضان.


وبدأت الأزمة بين محمد رمضان والطيار في 13 أكتوبر من العام الماضي، بعدما ظهر محمد رمضان داخل طائرة وكأنه يقودها وبجواره الطيار السائق، وبعدها صدر قرار فصل للطيار لمخالفته تعليمات مصر للطيران.


بعدها أقام الطيار المفصول دعوى سب وقذف ضد "رمضان"، واتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته وتحط من قدره بين الناس، وتمثل سبًا وقذفًا.


ومرت الخلافات بين الطرفين بعدة مراحل منها ظهور الطيار في فيديو مطول يوضح من خلاله ملابسات الفيديو الذي نشره محمد رمضان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ثم أخذ يشرح ملابسات إيقافه عن العمل وفصله.

 

شاشة نيوز

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