الحكم بحبس فنان شاب شهير لستة أشهر.. صورة

الوكيل الاخباري - قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بمحافظة الجيزة في مصر يوم امس الاحد بتأييد حكم حبس الفنان إيساف لمدة ستة أشهر.

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وفي أول تصريح له، بعد صدور الحكم، أكد الفنان إيساف أنه يثق في نزاهة القضاء المصري، مشيرا إلى أنه متواصل مع محاميه وبصدد التقدم بطلب للاستئناف على الحكم.



وكانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قد أيدت يوم أمس الأحد على حبس الفنان إيساف وشخص آخر لمدة تصل الى ستة أشهر، وذلك لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعي وشرطي سابق.



حيث كشفت التحقيقات عن أن الفنان اعتدى بالضرب على المجني عليهما هو وشخص آخر، بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقي.



وقدم المجني عليهما تقريراً طبياً يفيد بالإصابات التي لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة في القضية.



يذكر أن الفنان إيساف له تجربة سينمائية وحيدة وهي فيلم "الحكاية فيها منة"، والذي شارك الفنانة بشرى في بطولته.





لها

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