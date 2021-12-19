الحكم ضد محمد إمام برد 900 ألف جنيه وهو يستأنف

الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الاقتصادية بالتجمع الخامس بالقاهرة حكمها في واقعة اتهام منتج شهير للفنان محمد إمام بالاستيلاء على 900 ألف جنيه قيمة مقدم تصوير فيلم "إبراهيم الرفاعي"، وحالت الظروف دون البدء في تصويره ورفض الفنان رد المبلغ أو تصوير عمل آخر بنفس القيمة.



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وحكمت المحكمة برد المبلغ المذكور من الفنان الشهير لصالح المنتج أحمد عبد الباسط إلا أن إمام قام بالاستئناف على قرار المحكمة، الذي حدد لنظره جلسة يوم 25 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.



وقال المنتج أحمد عبد الباسط، إن الحكم النهائي سيكون خلال جلسة 25 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وذلك بعدما استأنف محاميه على الحكم الصادر، كما أن تلك القضية مرفوعة من شهر آب (أغسطس) 2020.



أما عن محاولات الصلح، فشدد أحمد عبد الباسط على وجود العديد من المحاولات الودية لتفادي وجود المحاكم في المشكلة، وكان الرد عليه بالرفض وعدم إعادة مبلغ 900 ألف جنيه الذي تقاضاها كدفعة من أجره الذي يبلغ تسعة ملايين جنيه.



المصدر - لها