الحكم على طليق منة عرفة بالسجن سنة ودفع غرامة مالية

الوكيل الإخباري-حكمت محكمة في مصر، اليوم الأربعاء، على طليق الممثلة منة عرفة، محمود حسن علي مهدي، بالسجن سنة مع الأشغال، وتغريمه بدفه مبلغ مالي وقدره 10 آلاف جنيه مصري، بالإضافة لتعويض مدني مؤقت، وأتعاب المحاماة، وذلك بعد إقدامه على سب وقذف نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وزوجته الممثلة روجينا عبر إحدى الصحف.

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وأكد شعبان سعيد المحامي بالنقض، محامي أشرف زكي، في مرافعته أمام المحكمة، أن المتهم سب وقذف أشرف زكي وروجينا عبر إحدى الصحف في الجنحة رقم 10091 لسنة 2022 جنح الدقي. وأشار الى أن هذه ليست المرة الأولى، بل أن الأخير قد اعتاد الظهور في وسائل الإعلام المختلفة لسب وقذف أشرف زكي وزوجته وعدد من الممثلين وهو ما جعل أشرف زكي يقاضيه لإساءته له ولأسرته ولعدد من الممثلين.





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