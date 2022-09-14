الأربعاء 14-09-2022
الوكيل الاخباري

الأمن: اخراج شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في اللويبدة

حقيقة فيديو متداول لانهيار عمارة اللويبدة

ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 161.6% منذ مطلع العام

النسور: نحتاج لمخطط شمولي لكل عمان الشرقية

هذه هي أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الأربعاء

الأمانة: عمر البناء الذي انهار في اللويبدة يتجاوز ٤٨ عاماً

وفاة فتى غرقا بقناة الملك عبدالله

نقيب المهندسين: التحليل الأولي لسبب انهيار اللويبدة هو تدخل بالبناء من الداخل

الأسير البرغوثي يلتقي بذويه بعد 20 عام بترتيب من الخارجية الأردنية

أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم - أسماء

الأربعاء، 14-09-2022 11:42 ص

الحكم على طليق منة عرفة بالسجن سنة ودفع غرامة مالية

1672504_0


الوكيل الإخباري-حكمت محكمة في مصر، اليوم الأربعاء، على طليق الممثلة منة عرفة، محمود حسن علي مهدي، بالسجن سنة مع الأشغال، وتغريمه بدفه مبلغ مالي وقدره 10 آلاف جنيه مصري، بالإضافة لتعويض مدني مؤقت، وأتعاب المحاماة، وذلك بعد إقدامه على سب وقذف نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وزوجته الممثلة روجينا عبر إحدى الصحف.

اضافة اعلان



وأكد شعبان سعيد المحامي بالنقض، محامي أشرف زكي، في مرافعته أمام المحكمة، أن المتهم سب وقذف أشرف زكي وروجينا عبر إحدى الصحف في الجنحة رقم 10091 لسنة 2022 جنح الدقي. وأشار الى أن هذه ليست المرة الأولى، بل أن الأخير قد اعتاد الظهور في وسائل الإعلام المختلفة لسب وقذف أشرف زكي وزوجته وعدد من الممثلين وهو ما جعل أشرف زكي يقاضيه لإساءته له ولأسرته ولعدد من الممثلين.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
fjrnognrgn4-655x368

رقم خيالي ايرادات فيلم براد بيت Bullet Train بعد شهر على طرحه

nadine-3-780x470

نادين نسيب نجيم تشارك صورة جديدة وتشوق لصالون زهرة

135-131518-elissa-supporting-rapists_700x400

منظم حفل إليسا الملغي: تم حجز 7 تذاكر فقط

6895081-1480070778

أيمن زيدان يستذكر ابنه الراحل بكلمات مؤثرة

4874170_1649913043

إليسا تعلق على خبر إلغاء حفلها.. وهذا ما قالته

2222222

صورة - مي عمر تخطف الانظار باخر اطلالة

أخبار متعلقة
artworks-000498116016-94c6zg-t500x500

محمد فؤاد يعلق على تغريمه 20000 جنيه من نقابة المهن الموسيقية