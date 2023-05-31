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الأربعاء، 31-05-2023 04:39 م

الحكومة المصرية مستعدة لمنح عادل إمام "قلادة النيل"

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الوكيل الإخباري- ردت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني على مطالبات مصريين بمنح الفنان عادل إمام "قلادة النيل"، تكريماً وتقديراً لمسيرته الفنية الطويلة الممتدة 60 عاماً.

وقالت الوزيرة في برنامج تلفزيوني مساء أمس الثلاثاء، إنها ستطرح الموضوع للنقاش في المجلس الأعلى للثقافة، مؤكدة تعامل المجلس بجدية مع جميع المقترحات، مشيرة إلى أن تكريم المبدعين واجب على الجميع.

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وطالب الإعلاميان تامر أمين، وإبراهيم عيسى، والمغني عمرو سعد، المسؤولين المصريين بمنح "الزعيم" القلادة، بعد تقديمه عدداً من الأفلام المحاربة للفكر الإرهابي، مثل "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، وغيرها.
وتعتبر "قلادة النيل"، أرفع الأوسمة المصرية، وتُسلم باسم رئيس الجمهورية شخصياً الذي يوقعها.

 

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