الديوان الملكي ينشر تفاصيل كواليس أغنية "الحسين ورجوة"

الوكيل الاخباري - نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي العامر على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به تفاصيل كواليس تحضير العمل الفني الكبير "الحسين ورجوة"، الذي قدمه الفنانان محمد عبده وعمر العبداللات في حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وسمو الأميرة رجوة الحسين.

وشملت الكواليس، مشاهد ومعلومات عن تحضير الأغنية، منذ كتابتها حتى خروجها للنور في حفل الزفاف الملكي، حيث حظيت الأغنية بانتشار جماهيري واسع، تصدر معها الفنان عمر العبداللات "ترند منصات السوشيال ميديا"، وسط تحقيق الأغنية وكواليسها ملايين المشاهدات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال العبداللات، إن العمل على الأغنية استمر لأكثر من أربعة أشهر، منذ أن وضع لحنها الذي تناسب مع صوته وصوت الفنان محمد عبده، حيث قام العبداللات بالتنسيق مع الشاعر الدكتور صالح الشادي لكتابة الأغنية، والدكتور والمايسترو أيمن عبد الله لتوزيعها موسيقياً، وذلك لخبرتهما الكبيرة في عالم الأغنية العربية، حتى خرجت الأغنية بالصورة البهية التي استمع لها الجمهور، وبين العبداللات أن الأغنية تم العمل عليها في استديوهات عمان والرياض والقاهرة.



ووفقاً لكواليس تحضيرات الأغنية، أثنى الفنان محمد عبده على اللحن الذي صاغه العبداللات وقال: "تحمل أخي عمر كل أعباء إنجاز الأغنية، وقدم لحناً جميلاً يناسب صوتينا معاً، وأنا فخور بتعاوني الجديد معه في هذه الأغنية، التي تأتي استكمالاً لأعمال عديدة قدمناها وسنقدمها معاً خلال الفترة المقبلة".



كواليس أغنية " الحسين ورجوة" من حساب الديوان الملكي على تويتر

https://twitter.com/rhcjo/status/1665285799502569472?s=46&t=wlCLtQF-mfmbBy9PYc0CYw



كواليس أغنية " الحسين ورجوة" من حساب الديوان الملكي على فيس بوك

https://fb.watch/kYG3BzYQjk/?mibextid=cr9u03

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