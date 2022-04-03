الأحد 03-04-2022
الوكيل الاخباري

إطلاق مدفع رمضان من جبل القلعة مساء اليوم

وزير العمل: ربط البرنامج الوطني للتشغيل بالقطاع الخاص

مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية يونيو

الخصاونة: 150 ديناراً شهريا لكل مشترك بالبرنامج الوطني للتشغيل

الخصاونة يطلق اليوم برنامج التشغيل الوطني 2022

بعد إقراره من مجلس الأمة.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الانتخاب

نفوق نحو 50 رأسا من الأغنام في حادث دهس

السير: كثافة مرورية تشهدها مداخل العاصمة

مستشفى الجامعة: زيارة المرضى من 1 ظهرا حتى 6 مساء في رمضان

7.744 شكوى بعدم دفع الأجور ترد وزارة العمل خلال 2021

الأحد، 03-04-2022 10:44 ص

الرقابة المصرية توقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية

4202237142899


الوكيل الإخباري - قرر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في مصر وقف الحلقة الاولى من مسلسل "دنيا تانية" الذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية ليلى علوي، لإحتوائه على مشاهد خادشة للحياء والآداب العامة.

اضافة اعلان

 

كشف رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، أنه تمت مراقبة الحلقة الأولى من المسلسل، غير أن إحدى الفضائيات عرضت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة المحتوية على لقطات خادشة للحياء والآداب العامة. يشار إلى أن مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي ومي سليم ومجدي كامل ووفاء صادق.

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8ddcc615-1e0a-40da-a524-b490a572b9c3

دنيا وإيمي سمير غانم تجتمعان في هذا الإعلان برمضان 2022

810484f6-22e1-41ed-a135-d7f5b003c80e

ظهور أبناء تامر حسني في أحدث أغانيه بمناسبة رمضان -فيديو

2022-03-22_21-05-13_118561

فاندام يتصدر الترند بسبب رامز جلال

2018_11_10_1_42_7_661

منذر رياحنة يفاجئ الجميع بالإختيار - صورة

14466

مسلسل الكبير أوي 6 يهدي العمل لروح الراحل سمير غانم - صورة

786af1d288d18116492d0f5adf5cc4d7

نجوى كرم تفاجئ احد معجبيها في مكان عمله - فيديو

أخبار متعلقة
17983

ليلى علوي تبدأ تصوير مسلسل دنيا تانية