الرقابة المصرية توقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية

الوكيل الإخباري - قرر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في مصر وقف الحلقة الاولى من مسلسل "دنيا تانية" الذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية ليلى علوي، لإحتوائه على مشاهد خادشة للحياء والآداب العامة.



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كشف رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، أنه تمت مراقبة الحلقة الأولى من المسلسل، غير أن إحدى الفضائيات عرضت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة المحتوية على لقطات خادشة للحياء والآداب العامة. يشار إلى أن مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي ومي سليم ومجدي كامل ووفاء صادق.

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