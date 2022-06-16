الزام محمد رمضان بدفع تعويض خيالي لقنوات MBC

الوكيل الإخباري-ألزمت محكمة الجيزة الابتدائية، الفنان محمد رمضان برد كافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC والبالغ قدرها 13 مليون جنيه مصري تقريبا بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتى تمام السداد، وذلك نتيجة إخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تذاع حصرياً على مجموعه قنوات MBC.





جاء ذلك بحسب بيان رسمي صادر من إدارة قنوات أم بي سي، وبحسب ما ورد في جلسة محكمة الجيزة الابتدائية في جلستها المُنعقدة بتاريخ 7 حزيران 2022 برئاسة المستشار خالد حسن عارف في الدعوى رقم 188 لسنه 2018 تجاري كلي.

اضافة اعلان

سيدتي