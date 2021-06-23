السر وراء عدم الإفصاح عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة نهال عنبر السر وراء عدم الإفصاح عن الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز.

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وصرحت عنبر، بصفتها المسؤولة عن الملف الطبي لنقابة المهن التمثيلية، بأن الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبد العزيز، طلب عدم الإدلاء بتصريحات عن الحالة الصحية لها، إلا من خلاله فقط، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وأكدت نهال عنبر أنها لن تستطيع التصريح بأي معلومات عن حالة دلال عبد العزيز الصحية، بعد هذا الطلب.



وتابعت: "مقدرش أصرح بأي تصريحات عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، لأن هذا كان طلب الإعلامي رامي رضوان، بعدم التصريح عن حالتها الصحية إلا من خلاله فقط، والطلب الوحيد فقط أن الجمهور يدعوا لها أن ربنا يشفيها ويعافيها".



وكان الإعلامي المصري، رامي رضوان، كشف قبل أسبوعين، عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ"حماته" الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، التي لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى من فيروس "كورونا" المستجد.



وكتب رضوان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها. لا زالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب". وتابع: "فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".



وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصوير مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.

سبوتنيك