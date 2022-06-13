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الإثنين، 13-06-2022 03:36 م

السعودية تستضيف أول مهرجان للأفلام الأوروبية

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الوكيل الإخباري-تستضيف المملكة العربية السعودية من الاربعاء 15 الى 22 حزيران / يونيو اول مهرجان للافلام الاوروبية في الرياض.

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العرض الذي يستمر لمدة اسبوع يتميز بعرض افلام اوروبية ومناقشات حول صناعة الافلام. يضم المهرجان 14 فيلماً من عدة دول اوروبية بينها فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وفنلندا.


تشمل بعض الأفلام الرئيسية التي سيتم عرضها الفيلم الفرنسي الشهير Les Parfums لعام 2019، بطولة جريجوري مونتيل وإيمانويل ديفوس، والفيلم الكوميدي لعام 2016 مرحبًا بكم في ألمانيا Welcome to Germany، الذي احدث ارقام كبيرة على شباك التذاكر في ألمانيا عند صدوره وحصد أكثر من 20 مليون دولار.

 

 

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