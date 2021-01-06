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الأربعاء، 06-01-2021 09:23 ص

الشاب خالد في أول ظهور له بعد شائعة وفاته - فيديو

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الوكيل الاخباري - تحدث نجم الراب الجزائري، الشاب خالد، الثلاثاء، في أول ظهور له بعد شائعة وفاته.

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وقال الشاب خالد، في تصريحات تليفزيونية، إنه "شعر بالإزعاج الذي تسببت به شائعة وفاته التي انطلقت خلال الأيام الماضية، وخاصة إزعاج عائلته ومحبيه"، مؤكدًا: "قتلوني ألف مرة".


وأضاف، أنه يقيم حاليًا في دبي، ويحيي حفلاته هناك، مؤكدا أنه "سيأتي إلى مصر قريبا ليحيي بعض الحفلات، وأن ألبومه تعطل خلال الفترة الماضية لكنه سيطرحه قريبا أيضا".


وتابع فنان الراب الشهير، "أنه يحب كل الناس ويبادلهم شعور المحبة التي أشعروه بها مؤخرًا، ويشعر بالرهبة من هذه المحبة والثقة"، مؤكدا أنه "سيطرح أغنية جديدة خلال العام الجاري ولكنه فضّل ألا يعلن عن تفاصيلها حاليًا ليتركها مفاجأة لجمهوره".

 

 

وكان الشاب خالد قال مؤخرا إنه بخير ويعمل على إنهاء ألبومه الجديد. وقال لموقع "في الفن" المصري، في تصريحات خاصة إنه "بخير ويقضي إجازة رأس السنة مع أسرته في دبي". وتابع الشاب خالد أنه يعمل على إنهاء التحضيرات لألبومه الجديد.


وكانت وسائل إعلام قد تداولت خبر وقاة الشاب خالد في خادث مروري بدبي خلال اليوم الأحد، لينفي الفنان الجزائري بنفسه هذه الشائعة، وذلك بعد أن كشف مدير أعماله يعقوب المهنا، أن "ما تم تداوله شائعة سخيفة، الشاب خالد بخير ولم يتعرض لأي حادث مروري".


ويبلغ الشاب خالد من العمر 60 عاما، فهو من مواليد 19 فبراير/شباط 1960، ومن مواليد حي سيدي الهواري بوهران في الجزائر، وطرح مؤخرا أغنية "جميلتي بيروت"، من إخراج إيلى بربرى وألحان محمد يحيى، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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