الشرطة المصرية تغلق مقهى يملكه الفنان حسن شاكوش بالشمع الأحمر

الوكيل الاخباري - أغلقت قوات الشرطة المصرية مساء أمس الأحد، المقهى المملوك لمطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش في مدينة نصر، بعدما تبيّن مخالفته وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة العمل.

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وكانت قوات الشرطة قد تلقت بلاغا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات للمقهى دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت إلى مقر الكافيه، وبالفحص تبين مخالفته بالفعل وعدم حصوله على تراخيص واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.



ويعد المقهى هو أول مشاريع الفنان حسن شاكوش الخاصة بعيداً عن المجال الفني.



يذكر أن هذه ليست الأزمة القانونية الأولى لشاكوش في 2021، ففي فبراير الماضي، حررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية محضراً ضده بتهمة الغناء بدون ترخيص أو مصنف فني.



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