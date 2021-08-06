الشرطة المصرية تلقي القبض على المطرب حسن شاكوش لهذا السبب!

الوكيل الاخباري - تحفظت قوات الشرطة المصرية على مغني المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش، في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

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وقال موقع "مصراوي" إن القوات اقتادت شاكوش إلى قسم الشرطة لاتهامه بقيادة سيارة دون لوحات معدنية، وعمدت السلطات إلى سماع أقوال المغني وجمع المعلومات عن السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حيث كان من المقرر ان يقيم شاكوش حفلاً غنائيًا اليوم الجمعة، بمشاركة مطرب الراي الجزائري الشاب خالد، في الساحل الشمالي.



وفي أبريل/نيسان الماضي، أكدت وسائل إعلام مصرية، أن الشرطة ألقت القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش بسبب مخالفة القانون.



سبوتنيك