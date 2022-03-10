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الخميس، 10-03-2022 01:14 م

الشرطة تعتقل فنانا تونسيا... شيكات بلا رصيد - صورة

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية تونسية توقيف الفنان وليد تونسي من قبل السلطات المختصة، بتهمة إصدار شيكات مصرفية من دون رصيد.

ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية عن مصدر أمنيه قوله إن فرقة الأبحاث العدلية التابعة لاقليم الحرس الوطني بنابل قامت أمس الثلاثاء بإيقاف الفنان التونسي بمدينة الحمامات المفتش عنه في قضايا إصدار صكوك من دون رصيد.

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ووفق ذات المصدر فقد تم الاحتفاظ بالفنان لعرضه على أنظار القضاء غدا في العاصمة.

 


 

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