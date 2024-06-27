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الخميس، 27-06-2024 09:59 ص

الشقيقان عمرو وأحمد سعد يغنيان في برنامجهما

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الوكيل الإخباري- أطلق أحمد سعد أحدث أغانيه "احنا الأوائل" بالتعاون مع شقيقه عمرو سعد، لتكون أغنية جنريك برنامجهما الجديد "بيت السعد".

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وكتب سعد: "أحمد سعد وعمرو سعد - الكيميا راكبة من برنامج بيت السعد".
وأغنية "احنا الأوائل" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع إيهاب كولبيكس، وصورت على فيديو كليب في السعودية.


ويخوض الشقيقان تجربة تقديم البرامج التلفزيونية لأول مرة من خلال برنامج "بيت السعد"، حيث كشف عمرو سعد عن برومو البرنامج عبر حسابه على إنستغرام.


ويستضيف البرنامج، الذي تم تصويره في السعودية، عددًا من النجوم المصريين والعرب.

 



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