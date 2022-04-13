الشيخ عبد العليم يطلب يد أم بشير للزواج في باب الحارة - فيديو

الوكيل الإخباري - طلب يد "أم بشير" التي تؤدي دورها الفنانة سحر فوزي في الجزء الثاني عشر من مسلسل "باب الحارة" من قبل الشيخ "عبد العليم" كانت مفاجأة بالنسبة لمتابعي المسلسل الشهير "باب الحارة" بجزئه الثاني عشر وهو من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد الذي عرضت فيه "أم زكي" (هدى شعراوي) على الشيخ "عبد العليم " (عادل علي) الزواج من "أم بشير" (سحر فوزي) حيث فوجئ الشيخ عبد العليم بالأمر قبل أن يذهب إلى "أم بشير" ويفاتحها بالموضوع والتي استغربت بدورها بينما كان الأول بحالة من الخجل والتلعثم بالكلام ولينتهي اللقاء بينهما بنظرات متبادلة بينما رفضت "هدى" ابنة " أم بشير" هذا الزواج.



ونشرت شركة قبنض المنتجة للمسلسل المشهد كاملاً عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" حيث اختلفت التعليقات بين من أعجبهم المشهد وبين من علقوا عليه بطريقة كوميدية.



يشار إلى أن شركة قبنض استحوذت على المسلسل منذ الجزء العاشر بعد ان كسبت دعوى قضائية ضد المنتج الراحل بسام الملا وبدأت الشركة المنتجة بإنجاز أجزاء جديدة من المسلسل غاب عنها نجوم العمل الأساسيين حيث فقد العمل بريقه ولم يلق الصدى والانتشار الذي حققه سابقاً مع اختلاف أبطاله وموسيقاه وقصته الأساسية.





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