الأربعاء 13-04-2022
الوكيل الاخباري

وزير العمل يبحث سبل تطوير مهارات العاملين في قطاع التجزئة

الملك يتلقى اتصالا من خادم الحرمين الشريفين

الذهب يتخطى 40 دينارا للغرام محلياً

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى النعيمات والرحاحلة

الأرصاد: أجواء باردة مساء اليوم وربيعية مُعتدلة الخميس

القوات المسلحة تقيم إفطاراً احتفاءً بالمتقاعدين العسكريين

عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد

الملك يتلقى اتصالات من عباس وبن زايد والكاظمي والسيسي

قطر: 402 مليون دولار تداولات السوق العقاري الشهر الماضي

انخفاض أسعار النفط عالميا

الأربعاء، 13-04-2022 05:03 م

الشيخ عبد العليم يطلب يد أم بشير للزواج في باب الحارة - فيديو

122584175_1628097757363271_7327550112386084806_n-600x593


الوكيل الإخباري - طلب يد "أم بشير" التي تؤدي دورها الفنانة سحر فوزي في الجزء الثاني عشر من مسلسل "باب الحارة" من قبل الشيخ "عبد العليم" كانت مفاجأة بالنسبة لمتابعي المسلسل الشهير "باب الحارة" بجزئه الثاني عشر وهو من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب.

اضافة اعلان


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد الذي عرضت فيه "أم زكي" (هدى شعراوي) على الشيخ "عبد العليم " (عادل علي) الزواج من "أم بشير" (سحر فوزي) حيث فوجئ الشيخ عبد العليم بالأمر قبل أن يذهب إلى "أم بشير" ويفاتحها بالموضوع والتي استغربت بدورها بينما كان الأول بحالة من الخجل والتلعثم بالكلام ولينتهي اللقاء بينهما بنظرات متبادلة بينما رفضت "هدى" ابنة " أم بشير" هذا الزواج.


ونشرت شركة قبنض المنتجة للمسلسل المشهد كاملاً عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" حيث اختلفت التعليقات بين من أعجبهم المشهد وبين من علقوا عليه بطريقة كوميدية.


يشار إلى أن شركة قبنض استحوذت على المسلسل منذ الجزء العاشر بعد ان كسبت دعوى قضائية ضد المنتج الراحل بسام الملا وبدأت الشركة المنتجة بإنجاز أجزاء جديدة من المسلسل غاب عنها نجوم العمل الأساسيين حيث فقد العمل بريقه ولم يلق الصدى والانتشار الذي حققه سابقاً مع اختلاف أبطاله وموسيقاه وقصته الأساسية.

 


 

سيدتي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
477859Image1

أحمد مكي يوجه رسالة : أنا الكل كان ظالمني

b4b67a5571

رامز جلال لياسمين صبري: صاروخ أنثوي عابر للقارات

نبيلة-عبيد1-630x420

نبيلة عبيد: يعني إيه لقب نجمة مصر الأولى ؟

7140071-1598679251

الأوهام تطارد يسرا مجددا

FQKyX9kWYAI-VoG

أحمد حلمي يطرح البوستر الدعائي لفيلمه الجديد-صورة

fhsl_203963_original

شاهد. .باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو كوميدي مع زوجته

أخبار متعلقة
379386_0

عمرو دياب يواصل الصدارة بأغنية "السر"

main_image62519c3ec435e

حنان مطاوع : كنت اعلم بمقلب رامز جلال

main_image62519564cbcac

ويل سميث يرد بعد منعه من حضور حفل الأوسكار

elaosboa26083

احمد السقا هو الأعلى.. تعرّف على اجور نجوم مسلسل الاختيار 3

08-04-22-133882817

كم تقاضت رانيا يوسف مقابل ظهورها في رامز موفي ستار ؟

image

حرمان ويل سميث من حضور فعاليات الأوسكار 10 سنوات