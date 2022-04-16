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السبت، 16-04-2022 03:42 م

الصدفة تجمع فايز قزق مع هؤلاء الفنانين وهذا ما قاله

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الوكيل الإخباري - كشف الممثل السوري عارف الطويل عن صدفة جمعته بالمطار مع الفنان فايز قزق والفنان غسان العزب معرباً عن سعادته بلقائهما، حيث كانا الثنائي متجهان إلى الإمارات لاستكمال تصوير مسلسل "كسر عضم".

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ونشر الطويل صورة جمعته مع قزق والعزب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق: "صدفة جميلة جمعتني بالأصدقاء النجوم فايز قزق و غسان عزب في مطار دمشق أثناء السفر إلى دبي".

 

وبدوره غسان العزب قام بنشر صورة آخرى لهما، ظهر فيها أيضاً الممثل كرم الشعراني وعلق بالقول: "مطار دمشق إلى ابو ظبي لاستكمال كسر عظم".

 


 

الفن 

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