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الإثنين، 20-06-2022 01:13 م

الصورة الأولى لخطيب الفنانة ريم البارودي

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الصورة الأولى التي تم تسريبها، وكشفت عن هوية خطيب الممثلة المصرية ريم البارودي، والتي كانت قد أعلنت خطوبتها عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وحاولت إخفاء هويته.


وأشاد الجمهور بوسامة الشاب، ومظهره الجميل، وعبروا عن إعجابهم به وبالثنائي، معتبرين أنهما يليقان لبعضهما كثيراً.

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وكانت ريم قد فاجأت الجمهور، ونشرت صورة ليدها اليمنى التي بدا فيها خاتم الخطوبة الماسي على يد رجل واضعاً ساعة من دون أية تفاصيل إضافية، الأمر الذي أثار الجدل في حين لم تعلن بعد بشكل رسمي عن ارتباطها.

 



 

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