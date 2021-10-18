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الإثنين، 18-10-2021 01:11 م

الصور الأولى لـ جينيفر لوبيز من كواليس فيلمها الجديد

-لوبيز


الوكيل الإخباري - قامت النجمة العالمية جينيفر لوبيز Jennifer Lopez بنشر بعض الصور من كواليس تصوير فيلمها الجديد "The mother" عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، وذلك لإثارة حماس جمهورها الذي ينتظر الفيلم الذي لم يحدد موعد طرحه حتى الآن.

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وظهرت النجمة في الصور ضمن كواليس التصوير التي تتم في مدينة فانكوفر بكندا، وتجسد جينيفر البالغة من العمر 52 عاماً دور قاتلة مأجورة تخرج من مخبأها لحماية ابنتها التي تخلت عنها، والتي تجسد دورها لوسي بايز.
وأرفقت النجمة الصور المنشورة بتعليق كتبت فيه "بعض الصور من كواليس تصوير فيلمي الجديد "The mother" على نتفليكس، الذي أقوم بتصويره حالياً".

 

 

المصدر - سيدتي

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