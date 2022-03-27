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الأحد، 27-03-2022 12:57 م

الصور الأولى من عقد قران ياسر فرج ومقدمة البرامج هبة الهواري

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الوكيل الإخباري - بعد عام تقريباً من وفاة زوجته الأولى إثر إصابتها بفيروس كورونا، احتفل الفنان ياسر فرج، بزفافه على الإعلامية هبة الهواري، مساء أمس (السبت)، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور كبير من أسرته ومحبيه، الذين حرصوا على مشاركته فرحته بهذا اليوم.

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وحضر بعض نجوم الفن حفل زفاف ياسر فرج، على رأسهم الفنان هاني رمزي، وأعرب الحضور عن سعادتهم بالعروسين، متمنين من الله أن يسعد الفنان في زيجته، ويوفقه في أيامه المقبلة.

وفي سياق آخر، تعد هذه هي الزيجة الثانية في حياة الفنان ياسر فرج، حيث رحلت زوجته الأولى في 28 كانون الثاني (يناير) 2021، إثر إصابتها بفيروس كورنا المستجد، وتعرضها لبعض المضاعفات التي أدت إلى تدهور حالتها الصحية، لتلفظ أنفاسها الأخيرة.


 


 


 

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