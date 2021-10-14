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الخميس، 14-10-2021 11:22 ص

الطلاق يحدث للمرة الثالثة في حياة الفنان آدم

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الوكيل الإخباري - أكدت معلومات أن الفنان اللبناني آدم انفصل نهائياً عن زوجته التي أنجب منها إبنه "آدم جونيور" بعد خلاف بسيط تطور الى ابتعاده عن منزله الزوجي.

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وأفادت المعلومات أن هذا الطلاق ليس الثاني في حياة الفنان آدم، اذ سبق أن تزوج الفنانة اللبنانية قمر وطلقها بعد فترة، ويحكى عن زواج ثالث عقده آدم سابقاً، وانتهى بسرعة من دون الإعلان عنه رسميًّا.

 

آدم ورغم النفي والتوضيح والتمويه، ابتعد كلياً عن زوجته الجديدة، وهي من ديانة مختلفة عنه، ويعيش حالياً في منزل لوحده.

المصدر - الفن 

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