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الإثنين، 09-11-2020 09:06 ص

الظهور الأول لانتصار الشراح بعد تدهور حالتها الصحية



الوكيل الإخباري _ كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"  تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية  انتصار الشراح بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى غرفة العناية المركزة مؤخرا  .

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حيث انها نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه الشراح أثناء وجودها في المستشفى فيما يزورها بعض المقربين.

 

ومن خلال تحدث أحد هؤلاء معها بدا أنها تتمتع بحالة جيدة وهو ما شددت عليه عن طريق رفع إشارة النصر بواسطة إصبعيها.

 

وارفقت العيدان الفيديو بتعليق قالت فيه : "أول فيديو للفنانة الكبيرة انتصار الشراح بعد خروجها من العنايه المركزة بعد تعرضها لتسمم بالدم بعد إجراء عملية جراحية لإزالة تقرحات المعدة تسببت لها بمضاعفات. الله يتمم عليها شفاءها. ادعولها الله يشافيها ويشافي كل مرضى المسلمين".

اول فيديو للفنانه الكبيرة انتصار الشراح بعد خروجها من العنايه المركزه بعد تعرضها لتسمم بالدم بعد اجراء عمليه جراحية لإزالة تقرحات المعده تسببت لها بمضاعفات الله يتمم عليها شفاءها ادعولها الله يشافيها ويشافى كل مرضى المسلمين 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم#صباح_الاحمد#جابرالاحمد
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المصدر  : لها

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