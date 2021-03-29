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الإثنين، 29-03-2021 12:23 م

الظهور الأول لشقيق الفنان حسين الجسمي بعد جراحة في الدماغ.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تناقلت بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" الفيديو الأول للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي بعد خروجه من غرفة العناية المركزة إثر خضوعه لعملية جراحية في الدماغ.

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وتبين أن الطبيب هو من يقوم بتسجيل الفيديو حيث هنأه بالسلامة وأشار عليه بضرورة طمأنة متابعيه. وبدا أن الجسمي يتمتع بحالة جيدة وهو ما أكده بنفسه حيث لفت إلى أنه خرج من غرفة العناية المركزة.

 


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