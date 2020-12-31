الظهور الأول لعمرو دياب منفرداً بعد أزمة انفصاله عن دينا الشربيني

الوكيل الاخباري - بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان المصري عمرو دياب مؤخراً، من خلال أحدث ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لأ"، ظهر الهضبة خلال أحدث صورة له بعد طرح الألبوم، وذلك أثناء تواجده في مدينة دبي، بصحبة مجموعة من أصدقائه منهم عمرو منسي، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، والذي نشر الصورة من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الرسمي على "إنستغرام".

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ويعد ظهور عمرو دياب منفرداً هو الأول منذ فترة طويلة دون الفنانة دينا الشربيني، والتي انتشرت أخبار عن انفصالهما مؤخراً، وهي الأخبار التي لم ينفها أو يؤكدها أي منهما، وإن كانت مصادر مقربة منهما أكدت انفصالهما.





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