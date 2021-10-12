الظهور الأول لـ نضال الشافعي بعد أزمته الصحية يصدم الجمهور - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد الإنتهاء من أزمته الصحية الأخيرة، إذ خضع لعمليتين جراحيتين لعلاج ثقب القولون، أطل الممثل المصري نضال الشافعي على المتابعين لأول مرة، ببث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



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وبدا نضال بالفيديو متعباً ونحيفاً داخل إحدى صالات الأندية الرياضية، ما صدم الجمهور، فطمأن المتابعين قائلاً: "الحمد لله كانت وعكة وبشكر ربنا عليها وبشكر كل اللي وقف جنبي، وحسيت بمحبة الناس".

وتابع الشافعي: "ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الواحد ببعض الابتلاءات، لكي يشعر بمحبة الناس، وتلك نعمة كبيرة، وبكرر شكري ليكم، ويمكن لولا دعواتكم دي كان الحال غير الحال دلوقتي، وبعتذر لو كنت تعبت قلبكم وشغلتكم .

المصدر - الفن