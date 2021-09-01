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الأربعاء، 01-09-2021 10:44 ص

الظهور الأول لـ نور عمرو دياب مع خطيبها - صور

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الوكيل الإخباري - أحدث ظهور خطيب إبنة عمرو دياب والممثلة المصرية شيرين رضا، نور عمرو دياب ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فنشرت نور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه خطيبها مرور سريع جداً لبضع ثاوني في أحد المطاعم في بريطانيا، وأثارت وسامته إعجاب المتابعين الذين تداولوا الصور بشكل كبير مع تعليقات مشيدة بشكله.

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وكانت نور قد أعلنت عن خطوبتها في شهر آب، من خلال بث مباشر وتحدث عن مدى حماسها للإنتقال للعيش معه فيي منطقته بجنوب لندن، وقالت آنذاك، إنها سوف تكشف عن خاتم خطوبتها الفترة المقبلة.




 

المصدر - الفن 

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