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الأحد، 05-09-2021 05:01 م

الظهور الأول لفاليري ابو شقرا بعد إنجاب توأمها - صورة

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الوكيل الإخباري - أطلت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا بإطلالة كاجوال في أول ظهور علني لها بعد إنجابها توأمها من زوجها رجل الأعمال اللبناني زياد عمار.

وفي التفاصيل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفاليري إلى جانب زوجها من حفل ميلاده وكان أمامهما قالب حلوى كتب عليه "عيد ميلاد سعيد زياد"، وظهرت الشابة الحسناء بوزن زائد، حيث لم تتمكن من استعادة رشاقتها خلال الفترة القصيرة السابقة لانشغالها بشكل كامل مع التوأم.

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اثارت الصورة ضجة كييرة بين متابعيها الذين تفاعلوا مع جمالها الطبيعي وعدم اكتراثها لشكلها والاسراع في إنقاص وزنها بسبب انشغالها بالاهتمام بطفليها.
ورزقت فاليري الشهر الماضي، بابنتيها التوأم، وأعلنت عن الخبر السعيد بصورة عبر خاصيّة الستوريز للورود الّتي تلقّتها، ولم تكشف عن اسميهما حتى الآن.

 


 

المصدر - لها 

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