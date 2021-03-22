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الإثنين، 22-03-2021 10:58 ص

الظهور الأول للفنانة هنا الزاهد بعد إصابتها بفيروس كورونا.. شاهد

هنا-الزاهد


الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو كشفت من خلاله استمرار خضوعها لفترة العزل الصحي بعد إيجابية مسحتها وتأكيد إصابتها بفيروس كورونا.

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وظهرت هنا في الفيديو وهي في حديقة منزلها وكشفت لجمهورها أنها بصحة أفضل، وأسوأ ما تعاني منه هو ضربات القلب السريعة. ووجهت رسالة للجمهور بالتزام ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

 

يذكر أن هنا الزاهد تشارك في دراما رمضان 2021، بمسلسل "النمر"، الذي يشارك في بطولته محمد إمام، وتظهر خلال أحداث المسلسل ابنة الفنان محمد رياض، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.


كما يعرض لها حاليًا مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي يُعد أولى بطولاتها الدرامية، وهو ينتمي للأعمال فئة الـ45 حلقة، مقسمة لتسع حكايات وكل حكاية مختلفة عن الأخرى ببطل مختلف في خمس حلقات، ويشاركها في بطولة الحكايات الفنانون محمد الشرنوبي ومحمود عبد المغني ومحمد كيلاني بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النجوم والفنانين.

 


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