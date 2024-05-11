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السبت، 11-05-2024 03:02 م

الظهور الأول لمحمد عبده عقب إصابته بالسرطان - فيديو

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الوكيل الإخباري - أطل الفنان السعودي محمد عبده للمرة الأولى على جمهوره منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان، عبر مقطع فيديو توجه من خلاله لتقديم تهنئة إلى رجل الأعمال الكويتي، سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا القابضة، بمناسبة زواج نجله، الذي أقيم منذ عدة أيام.

ومن داخل منزله سجل فنان العرب محمد عبده الفيديو وغنى من دون موسيقى، قال فيها: "زفافك بالعز الأصيل أصيل.. وسعدك بالفرح الجميل جميل".

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ونشرت روتانا مقطع التهنئة الخاصة، وأرفقت بلقطات من زفاف فواز الهندي الذي حضره عدد من النجوم مثل عبدالمجيد عبداالله، ونبيل شعيل، وداوود حسين، وغيرهم.


وتمنى محمد عبده الحضور شخصياً، إلا أن مرضه حال دون ذلك، مقدماً اعتذاراً لسالم الهندي.

 

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