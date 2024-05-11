الظهور الأول لمحمد عبده عقب إصابته بالسرطان - فيديو

الوكيل الإخباري - أطل الفنان السعودي محمد عبده للمرة الأولى على جمهوره منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان، عبر مقطع فيديو توجه من خلاله لتقديم تهنئة إلى رجل الأعمال الكويتي، سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا القابضة، بمناسبة زواج نجله، الذي أقيم منذ عدة أيام.
ومن داخل منزله سجل فنان العرب محمد عبده الفيديو وغنى من دون موسيقى، قال فيها: "زفافك بالعز الأصيل أصيل.. وسعدك بالفرح الجميل جميل".
ونشرت روتانا مقطع التهنئة الخاصة، وأرفقت بلقطات من زفاف فواز الهندي الذي حضره عدد من النجوم مثل عبدالمجيد عبداالله، ونبيل شعيل، وداوود حسين، وغيرهم.
وتمنى محمد عبده الحضور شخصياً، إلا أن مرضه حال دون ذلك، مقدماً اعتذاراً لسالم الهندي.
تهنئه خاصة من فنان العرب #محمد_عبده لحفل زفاف #فواز_سالم_الهندي نجل الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للموسيقى الاستاذ #سالم_الهندي 💚#روتانا_لايف@Mohammed_Abdu @salhendi pic.twitter.com/Rvb8KTCSe6— Rotana Live (@RotanaLive) May 8, 2024
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