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الثلاثاء، 07-09-2021 08:30 ص

العثور على الممثل مايكل كيه وليامز ميتاً بشقته في نيويورك

امريكي


الوكيل الإخباري - أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية العثور على الممثل مايكل كيه وليامز، الذي لعب دور عمر ليتل في المسلسل التلفزيوني (ذا واير)، ميتا في شقته أمس الاثنين.

وكان الممثل الراحل يبلغ من العمر 54 عاما.

وقال اللفتنانت جون جريمبل؛ المتحدث باسم شرطة نيويورك، إن وليامز عُثر عليه ميتا في شقته في بروكلين بعد اتصال هاتفي طارئ في الساعة الثانية بعد الظهر (1800 بتوقيت غرينتش) بخدمات الطوارئ.

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