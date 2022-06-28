العثور على جثة مذيعة مصرية شهيرة في الإسكندرية - صورة

الوكيل الإخباري - لقيت الإعلامية المصرية شيماء جمال مصرعها رمياً بالرصاص وتعرَّض جثمانها للتشويه والتمثيل على يد زوجها.

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وذكر موقع «الشروق» الإخباري أنه حصل على تفاصيل قضية اختفاء المذيعة شيماء جمال التي تم الإبلاغ عن تغيبها منذ 3 أسابيع تقريباً بمحيط أكتوبر في القاهرة، والتي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها حالياً.



وقرر مجلس الدولة، أمس الإثنين، رفع الحصانة عن المستشار (أ.ح)، نائب رئيس المجلس ووكيل نادي المجلس، بتهمة قتل زوجته المذيعة شيماء جمال والتمثيل بجثتها.



والمذيعة القتيلة هي الزوجة الثانية للقاضي المتهم التي أقدم على إطلاق النار عليها وقتلها، ثم تشويه جثتها باستخدام ماء النار (حمض النيتريك)، وذلك بالفيلا الخاصة به على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي.



وتبين أن هناك شاهداً على الحادث تحفظ على الإبلاغ طوال الأسابيع الثلاثة الماضية خوفاً من المتهم، وفي النهاية أبلغ الجهة القضائية التابع لها بتفاصيل الحادث.



يُذكر أن شيماء جمال عملت في عدد من المحطات الفضائية، وعُرفت بإثارة الجدل في تجاربها المحدودة، التي كان أولها عبر قناة LTC عندما قدمت برنامج «المشاغبة».



الجدير بالذكر أن المستشار المتهم بقتل زوجته يعمل بمجلس الدولة بدرجة نائب رئيس المجلس، وانتُخب بمجلس إدارة نادي المجلس أخيراً.



وتزوج المستشار (أ.ح) بالمذيعة شيماء جمال منذ فترة قصيرة وليس له أبناء منها، ودارت مشادة بينهما أسفرت عن حادث القتل.





البيان