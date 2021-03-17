الأربعاء 17-03-2021
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الأربعاء، 17-03-2021 10:58 ص

العثور على فنانة سوريّة شهيرة مقتولة في منزلها بظروف غامضة.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نعى عدد من الفنانين السوريين عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي زميلتهم رائفة الرز المعروفة فنياً باسم رائفة أحمد، والتي وُجدت مقتولةً في منزلها في هولندا بظروف غامضة.

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وكتبت أمل عرفة: "يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودّع".

 

وأضافت: "بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا أغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء الله معك".


والراحلة من أبرز فنانات الدوبلاج، وقد عُرفت خصيصاً في الأعمال القديمة، واشتُهرت أكثر في "عهد الأصدقاء" حيث تقمّصت 4 شخصيات، هي: "دانتي" و"إيزابيلا" و"جيسيكا" و"إيدا"، كما شاركت في "فرقة التحدي" و"باص المدرسة العجيب". وبرزت أيضاً في التلفزيون عبر مسلسلات: "حراس الصمت"، والجزء الثاني من "أهل الراية" و "العقاب".




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