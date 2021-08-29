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الأحد، 29-08-2021 12:34 م

العثور على ممثل عالمي شهير جثة هامدة - صورة

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الوكيل الإخباري - تم العثور على الممثل العالمي ماثيو ميندلر "19 عاماً"، الذي إشتهر بدوره في فيلم "Our Idiot Brother"، جثة هامدة، وذلك بعد أن كانت أبلغت جامعة "ميلرسفيل" في بنسلفانيا، الشرطة عن تغيبه، والتي كان ماثيو طالباً فيها.

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وعثر على ماثيو ميتاً في بلدة مانور يوم أمس، ونقلت جثته إلى مركز الطب الشرعي في مقاطعة لانكستر للتحقيق.


وكانت قدمت أسرة ماثيو بلاغًا للشرطة، قالت فيه إن إبنها لم يعد إلى غرفته ولم يجب على المكالمات الهاتفية، وشوهد آخر مرة وهو يغادر مبنى سكنه يوم الثلاثاء الماضي عند الساعة الثامنة مساء".


يذكر أن ماثيو شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، كان آخرها الفيلم التلفزيوني "Chad: An American Boy"، عام 2016.

 


 

المصدر - الفن 

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