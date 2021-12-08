العثور على نجمة America’s Got Talent متوفية

الوكيل الإخباري - انتشر خبر وفاة المشاركة في برنامج "America’s Got Talent" سكيلير هيكس متوفية في منزل صديقها في ولاية كارولينا الجنوبية، ولم تتضح ملابسات الحادثة وأسبابها.





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وكانت قد صرحت والدة سكيلير لموقع “TMZ“، بأن ابنتها سكيلير البالغة من العمر 23 عامًا، كانت تعاني من اضطرابات عقلية، وكذلك من الاكتئاب والإدمان على المخدرات، مشيرة إلى أنها لا تعرف مالك الشقة التي توفيت فيها ابنتها.

وفي السياق، ذكرت الأم أن ابنتها كانت تكتب الأغاني وتلحنها وتغنيها لتواجه الاكتئاب وتعاطي المخدرات، وتساعد المحتاجين عبر فنها.

وحاولت عائلتها مساعدتها ودعمها مراراً لتخطي أزمتها ولكن للأسف لم ينجحوا في ذلك واختتمت حديثها: ”ستبقى حية من خلال موسيقاها“.



المصدر - الفن