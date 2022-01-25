العراق .. نقابة الفنانين تعلن وفاة الفنان فلاح عبود

الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الثلاثاء، وفاة الفنان البارز وعضو الشعبة المسرحية فلاح عبود.

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وذكرت النقابة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين الفنان فلاح عبود والذي وافته المنية فجر هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".



يذكر أن الفنان الراحل فلاح عبود، ممثل عراقي، قام بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها، فيلم المنفذون عام 1987، ومسلسل السلطان والشاة عام 2017.



كما عمل الفنان الراحل، مديرا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات عام 2000، فيما انتخب مؤخراً لعضوية الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين.

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