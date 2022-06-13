الفنانة أحلام تغني لزوجها بشوارع ايطاليا - فيديو

الوكيل الاخباري - أحلام تعيش فترة من الراحة خلال إجازتها مع زوجها مبارك الهاجري في إيطاليا حيث فضل الثنائي قضاء عطلتهما الصيفية هناك، كما سجلت الفنانة الإماراتية العديد من المواقف واللحظات الرومانسية المميزة خلال هذه الرحلة التي جمعتها بزوجها.





أحلام نشرت عبر حسابها على “انستجرام” أكثر من فيديو لزيارتها التي قامت بها لإيطاليا التي تقضي فيها عطلتها الصيفية خلال الأيام الماضية، الفنانة الإماراتية ظهرت في فيديو وهي تغني في شوارع المدينة بصحبة زوجها مبارك الهاجري، والمعمارية الإماراتية سيماء المنصوري التي طلبت من أحلام أن تغني لها أغنية “عيوني بس” أحد أبرز أغاني ألبومها الأخير “فدوى عيونك”، كما داعبت أيضا زوجها مبارك الهاجري أثناء غنائها بعدما قامت بالغناء له مقطع “تفضل لا تشاورني”.

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أحلام جمعها كذلك العديد من المواقف الرومانسية مع زوجها مبارك الهاجري الذي أظهر غيرته عليها بعدما عاتبها بسبب اهتمامها بالتسوق وتركه أثناء جولة لها، لكن الفنانة الإماراتية داعبته وعبرت له عن حبها الكبير بشكل طريف ليقبل مبارك الهاجري رأس زوجته بعد كلماتها الرقيقة، وظهر الثنائي أثناء تواجدهما في إحدى المطاعم التي أشادت أحلام بخدمته وغازلت زوجها بأن كل شيء جيد بسبب وجوده وحضوره معها.



كما قامت أحلام بجولة في إحدى معارض الأثاث في ميلانو حيث كشفت عن رغبتها في شراء قطع أثاث جديدة وفخمة لمنزلها، كما أوضحت أنها سوف تستمر في جولتها في المدينة، أحلام كشفت كذلك عن اهتمام زوجها مبارك الهاجري بالتحضير لكافة التفاصيل الخاصة لتجهيزات اليخث الجديد له، كما ظهرت أحلام كذلك أثناء جولتها في إيطاليا مع العديد من معجبيها الذين طلبوا منها التقاط صور معها.



أحلام غابت خلال الفترة الماضية عن الحفلات الغنائية حيث كان آخر حفل غنائي للفنانة الإماراتية في عيد الفطر الماضي والذي قدمت فيه ليلة استثنائية على مسرح الدانة بمملكة البحرين، ومن المتوقع أن تعود أحلام من جديد لنشاطها الفني خلال الفترة القادمة وتحديدا عقب انتهاء إجازتها الصيفية مع زوجها مبارك الهاجري الذي كانت دائما تتحدث معه عن رغبتها في عطلة تجمعها به وذلك بعد حفلها في موسم الرياض، وحرصت الفنانة أحلام في الفترة الماضية على التواجد بشكل مكثف عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وإبداء آرائها في العديد من القضايا والتي من أبرزها قضية جوني ديب وآمبر هيرد.

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