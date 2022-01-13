الفنانة أروى تطرح أغنيتها الجديدة-بالفيديو

الوكيل الإخباري-طرحت الفنانة اليمنية أروى أغنيتها الجديدة "قلبي" عبر يوتيوب، من كلمات وألحان تراث يمني، وتوزيع عمرو عبد، وقد تضمنت اللغتين العربية و الإنكليزية، وذلك بعد تشويقها الجمهور لها مؤخرا على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبدأت الأغنية تحقق رواجا بين الجمهور.



على صعيد آخر كانت أعلنت الفنانة أروى عن تعافيها من فيروس كورونا، من خلال نشرها صورة تجمعها بإبنتها على وسائل التواصل الاجتماعي معلقة على الصورة: "سلبي اخيراً".



يشار ان الفنانة اروى لها مشاركات اعلامية في تقديم عدة برامج.







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