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الأربعاء، 13-01-2021 11:50 ص

الفنانة أروى تكشف أصعب ما تعانيه بعد إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة اليمنية أروى يوم امس الثلاثاء، لجمهورها ومتابعيها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وعن كيفية اكتشافها الإصابة بالفيروس، أوضحت في مقطع مصور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أنه بعد شعورها في البداية بالتهاب في الحلق، قررت إجراء مسحة وكانت نتيجتها "إيجابية".

 

وأكدت أنه رغم التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19)، إلا أنها كانت الوحيدة في منزلها التي أصيبت بالفيروس.

وأضافت أروى أن أصعب شيء في هذه الفترة هو عجزها عن ضم ابنتها لها بسبب إصابتها بالفيروس، قائلة: "أصعب ما في الأمر هو أنني لا أستطيع أن أعانق ابنتي، وتحدثني عبر تطبيق "واتسآب" أو من خلف الباب لتطمئن على صحتي".


وطمأنت المطربة ومقدمة البرامج اليمنية جمهورها بأن وضعها الصحي مستقر، ولا عوارض ظهرت عليها، وطلبت منهم الدعاء لها لحين انتهاء فترة الحجر المنزلي عليها وعلى أسرتها بخير.

كما أعلنت عن تأجيلها التصوير الذي كانت تنوي القيام به، وشددت على ضرورة أن يأخذ الجميع حذره من خطورة كورونا لأنه فيروس غير مرئي"، على حد قولها. 


يشار إلى أن العديد من الفنانين العرب أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد خلال الفترة الماضية، ومن أبرزهم الفنانة المصرية يسرا، والمخرجة المصرية إيناس الدغيدي، وماجد المصري، وكريم فهمي، والفنانة السورية جومانا مراد.

 


سبوتنيك

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