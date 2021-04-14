الفنانة أمال ماهر تفاجئ الجميع بإعلان خطوبتها ببث مباشر.. شاهد

الوكيل الاخباري - فاجأت الفنانة أمال ماهر المتابعين في بث مباشر، بإعلان خبر خطوبتها بشكل رسمي من رجل أعمال مصري فضلت عدم الكشف عن اسمه.

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وكشفت النجمة المصرية خلال بث مباشر على تطبيق "انستغرام" عن الخبر السعيد برفع خاتم خطوبتها، لافتة إلى أنها "تمت خطبتها بالفعل من شخص من خارج الوسط الفني وهو رجل أعمال مصري"، معبرة عن سعادتها باهتمام الجمهور بمعرفة أخبارها.



ورغم أنها لم تكشف أي تفاصيل عن الخطوبة إلا أنها اكتفت بالقول: "إن شاء الله بتفرحوا معي قريباً".



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر السعيد، متمنين لها السعادة والتوفيق بحياتها الجديدة.

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