الفنانة أمينة خليل تكشف إصابتها وتعافيها من كورونا

الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية أمينة خليل للمرة الاولى عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

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وأوضحت أنها أصيبت بفيروس كورونا وتعافت منه تماماً، ولفتت إلى أنها تجربة صعبة "لكن بتعدي".

يذكر أنه يعرض للفنانة أمينة خليل في السينمات فيلم "توأم روحي"، وهو بطولة حسن الرداد وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتأليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.

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