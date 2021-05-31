الإثنين 31-05-2021
الوكيل الاخباري

فلسطينيون يعتصمون تضامنا مع المعتقلين الأردنيين -صور

تطورات ازمة تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة

التربية لـ الوكيل : نحو 100 ألف معلم تلقوا لقاح كورونا

المستفيدون من إسكان ضباط الأمن العام - أسماء

بدء جلسة الاستماع الأولى للأردنيين في سجون الاحتلال

قطاعات وانشطة اقتصادية مغلقة تعود لممارسة أعمالها غدا

الصحة : دخول المملكة في موجة ثالثة من كورونا وارد

فرنسا: تجسس واشنطن على الأوربيين أمر خطر للغاية في حال ثبوته

' الفطر الأسود ' خوف جديد يتصدر تويتر

الهند تسجل 152 ألف إصابة بكورونا

الإثنين، 31-05-2021 11:30 ص

الفنانة اروى تكشف عن جديدها .. فيديو

5313579_1516351829


الوكيل الإخباري - أطلقت الفنانة أروى أغنيتها الجديدة «بديت تخون» عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، ومن خلال جميع المنصات الرقمية الموسيقية؛ "أنغامي" و"آي تيونز" و"ديزر" و"سبوتيفاي".

اضافة اعلان
 

والأغنية الجديدة باللهجة الخليجية، وهي من كلمات حسن عبيد، وألحان سلطان السيف، وتوزيع زيد نديم، ومكس وماستر جاسم محمد، وتجسد في كلماتها عنفوان المرأة في مواجهة الخيانة حسب الرؤية الفنية للعمل، كما أنها بمثابة عودة قوية للفنانة المتعددة المواهب.


وتقدم الفنانة أروى في أغنية وفيديو كليب «بديت تخون» قصة مميزة في قالب درامي، حيث تشكل نقلة نوعية للأعمال الموسيقية التي قدمتها في مسيرتها الفنية، وتظهر خلال الفيديو كليب بفستان من تصميم المصمم فؤاد سركيس، واهتم بإطلاتها إيلي خوري للشعر، وجيهان رعيدي للماكياج.

 

 

 

ووقعت أروى مؤخراً عقداً مع الشركة العالمية Believe Label and Artists Solutions لإنتاج عدد من الأعمال الغنائية، والتي كانت «بديت تخون» باكورة هذا التعاون، ومن المقرر أن تقدم أروى مع الشركة أغنيتين بأنماط موسيقية مختلفة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 

المصدر - سيدتي 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3820150_1608130617

صورة تيم حسن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي - شاهد

345-1110x564

أورزجان دينيز يعلن ارتباطه بفتاة تصغره بأكثر من ٢٠ عاماً ويكشف هويتها.. صور

73f415d4-6b8b-4f26-95d5-d48470b8944c_16x9_1200x676

خصم كبير على تذاكر حفل فرقة تينديدج باتلروكيت لمتلقي مطعوم كورونا في فلوريدا

55ca83a7-77f9-4e0f-a395-d4c2089c1a49

بعد ان قدمت مشاعر بأسلوب جديد .. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة ل اليسا

3-6-1024x755-1

ماغي بو غصن تخرج عن صمتها وترد على تعليقات فيليب أسمر المثيرة للجدل

1190205

هذا ما تقاضاه نجوم مسلسل فريندز في الحلقة الاستثنائية

أخبار متعلقة
interview-with-nancy-ajram-emirates-woman-3

في زمن قياسي .. أغنية نانسي عجرم الجديدة تتخطى المليون

9862_nancy1-1

'حبك بيقوى ' .. جديد نانسي عجرم - فيديو

1734c2dcae

أغنية جديدة لفرقة 'BTS' الكورية تحقق 10 ملايين مشاهدة في 13 دقيقة فقط.. شاهد

74711Image1

محمد عساف يطلق أغنية جديدة عن فلسطين ويوتيوب يمنع نشرها.. شاهد