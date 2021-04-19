الفنانة الأردنية عبير عيسى لـ الوكيل : لا تستهينوا بكورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - طمأنت الفنانة الأردنية عبير عيسى جمهورها على حالتها الصحية ، بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا.

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وأشارت الفنانة الأردنية ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أنها خرجت من المستشفى قبل يومين ، وتتواجد في منزلها، لاستكمال العلاج .

ووجّهت رسالة إلى الأردنيين مفادها " أتمنى من الأردنيين عدم الاستهتار بالفيروس ، ويجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، تحسّبا من انتشار الوباء".

وأوضحت ، أنها عانت جرّاء الفيروس ، شاكرةً كل الذين تواصلوا معها للاطمئنان على حالتها الصحية ، وزادت " أتقدّم بالشكر لكل شخص سأل عني ، والحمد لله أموري بخير ".