الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

هيفاء الخريشا مستشارا للملك للسياسات

مقتل اردني في جريمة قتل بأمريكا

حماية المستهلك تطالب بحماية زيت الزيتون الأردني

الطفل مـاهر .. ذهب إلى بيت جده فمات غرقا في السلط

بلدية الكرك الكبرى تعرض إنتاج مصنع السماد العضوي للبيع

جامعة آل البيت تبدأ باستقبال طلبات القبول المباشر للطلبة

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية

المياه والري: لا دليل على وجود كورونا في المياه الجوفية

استثناء فئة جديدة من حظر التجول

عبيدات: عدد الوفيات بكورونا متوقع

عاجل

إرادة ملكية بتعيين هيفاء الخريشا مستشارا للملك للسياسات




الأحد، 11-10-2020 02:14 م

الفنانة السورية الشهيرة بشخصية خيرو تظهر مجددا بعد الاعتزال.. شاهد

original


الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة السورية إيمان الغوري والتي اشتهرت بشخصية "خيرو" في مسلسل "أحلام أبو الهنا".

اضافة اعلان

وتغيب الفنانة السورية منذ فترة طويلة عن الأضواء، وتفاجأ المتابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورتها المتداولة.


ولم تختلف ملامح إيمان الغوري وبدت بنفس تفاصيل الوجه مع التقدم بالعمر مع عينيها الخضراوتين التي اشتهرت بهما، واللافت هو خسارتها لوزنها بشكل ملحوظ.


والمثير أن الجمهور لا يزال يذكرها جيداً بالرغم من أنها لم تشارك بأعمال كثيرة، وغابت عن الشاشة لفترة طويلة، إلا أنها تركت بصمة في عالم الكوميديا.

 

والدور الذي رسخ بذاكرة الجمهور هو شخصية "خيرو" الذي جسدت فيه دور الفتاة الحلبية البدينة والتي تحب الأكل وتختلف مع زوجها بكل الأمور اليومية، واستطاعت إيمان الغوري إيصال شخصية خيرو بكل احترافية.


واعتزلت الفنانة إيمان الغوري في عام 2001، بعد مرور 4 سنوات على عرض مسلسل "أحلام أبو الهنا"، عادت بعدها عام 2012 للمشاركة بمسلسل "الجذور تبقى خضراء"، وبعد غياب عرض عليها عام 2018 العودة إلى الأضواء من خلال مسلسل "روزنا"، للكاتب جورج عربجي، والمخرج عارف الطويل، لكنها اعتذرت لعدم رضاها عن الدور.


وفي تصريحات صحفية، تحدثت إيمان الغوري عن أسباب الاعتزال، وقالت إنها اعتزلت الفن من أجل عائلتها وطفلها الوحيد "ورد".


وشاركت الفنانة السّورية بالعديد من الأعمال، مثل: "تل اللوز" و"أحلام أبو الهنا" و"يوميات أبو عنتر" و"يوميات جميل وهناء" و"باب الحديد" و"تراب الغرباء" و"قلوب خضراء" و"مذكرات عائلة" و"شو حكينا" و"الجذور تبقى خضراء".  



شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9704_taym1-1

بعد الهيبة الرد.. تيم حسن بطل مسلسل بـ 10 حلقات

8957360_1602407646

هيثم نبيل يعلن اصابته بفيروس كورونا

6819011-1374356690

شاهد .. الظهور الأول لطفلة دنيا بطمة الثانية

3f6b0c88-3b7b-498d-8f74-5779c85c8f71

بعد اعتذار أحمد السقا من تامر حسني..ردّ محمد هنيدي يفاجئ الجميع

5f594df34c59b743c0461f99

محمد رمضان يحتفل بطرح 30 أغنية في عامين

1462601848.336252.inarticleLarge

محمد منير يكشف عمله قبل الغناء والشهرة.. شاهد

أخبار متعلقة
645x344---1539097250193

النجم التركي مراد علمدار مهدد بالسجن 12 عاما لسبب صادم !

10201725162713

صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري تثير الجدل.. شاهد

9704_taym1-1

تيم حسن يعلن موعد عرض مسلسل الهيبة الرد

48424012000000_original

تيم حسن يدافع عن مسلسل الهيبة!

220206152439759142905

تيم حسن يكشف تفاصيل الجزء الجديد من مسلسل الهيبة

word-image

زهير عبد الكريم يكشف سبب انسحابه من باب الحارة 11