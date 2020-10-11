الفنانة السورية الشهيرة بشخصية خيرو تظهر مجددا بعد الاعتزال.. شاهد

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة السورية إيمان الغوري والتي اشتهرت بشخصية "خيرو" في مسلسل "أحلام أبو الهنا".

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وتغيب الفنانة السورية منذ فترة طويلة عن الأضواء، وتفاجأ المتابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورتها المتداولة.



ولم تختلف ملامح إيمان الغوري وبدت بنفس تفاصيل الوجه مع التقدم بالعمر مع عينيها الخضراوتين التي اشتهرت بهما، واللافت هو خسارتها لوزنها بشكل ملحوظ.



والمثير أن الجمهور لا يزال يذكرها جيداً بالرغم من أنها لم تشارك بأعمال كثيرة، وغابت عن الشاشة لفترة طويلة، إلا أنها تركت بصمة في عالم الكوميديا.

والدور الذي رسخ بذاكرة الجمهور هو شخصية "خيرو" الذي جسدت فيه دور الفتاة الحلبية البدينة والتي تحب الأكل وتختلف مع زوجها بكل الأمور اليومية، واستطاعت إيمان الغوري إيصال شخصية خيرو بكل احترافية.



واعتزلت الفنانة إيمان الغوري في عام 2001، بعد مرور 4 سنوات على عرض مسلسل "أحلام أبو الهنا"، عادت بعدها عام 2012 للمشاركة بمسلسل "الجذور تبقى خضراء"، وبعد غياب عرض عليها عام 2018 العودة إلى الأضواء من خلال مسلسل "روزنا"، للكاتب جورج عربجي، والمخرج عارف الطويل، لكنها اعتذرت لعدم رضاها عن الدور.



وفي تصريحات صحفية، تحدثت إيمان الغوري عن أسباب الاعتزال، وقالت إنها اعتزلت الفن من أجل عائلتها وطفلها الوحيد "ورد".



وشاركت الفنانة السّورية بالعديد من الأعمال، مثل: "تل اللوز" و"أحلام أبو الهنا" و"يوميات أبو عنتر" و"يوميات جميل وهناء" و"باب الحديد" و"تراب الغرباء" و"قلوب خضراء" و"مذكرات عائلة" و"شو حكينا" و"الجذور تبقى خضراء".





شاشة نيوز

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