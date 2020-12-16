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الأربعاء، 16-12-2020 01:59 م

الفنانة السورية سامية الجزائري بظهور جديد يثير الجدل.. شاهد

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الوكيل الاخباري - بدأت الممثلة السورية سامية الجزائري، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل البيئة الشامية "الكندوش" من تأليف الفنان حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين وإنتاج مجموعة ماهر برغلي للإنتاج الفني.

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وشاركت سامية الجزائري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كواليس العمل، تجمعها مع الفنانين أيمن رضا، وشكران مرتجى، وعلقت عليها بالقول: "أول يوم تصوير الكندوش".


وأعرب الجمهور عن إعجابه بهذه الصورة، مستعيدين ذكريات مسلسل "جميل وهناء"، و"عيلة خمس نجوم"، عندما اجتمع الثلاثي سوياً وقدموا أعمالا ما زالت محفورة في أذهان المشاهدين، فكان من بين التعليقات، "أنتم الثلاثة قنابل ونحن بحاجة لقنابل تفجر روتينا مثل جميل وهناء"، "الدراما السورية في صورة"، "القريبين للقلب البعيدين عن التصنع"، "من أعظم ممثلين الوطن العربي، أعمالكم محفورة في قلوب الناس من طفولتنا وزمن الماضي الجميل".


فيما فوجئ البعض الآخر من تغيير ملامحهم، فقد كتب أحدهم: "يالله شو متغيرين كيف كنتوا بمسلسل جميل وهناء"، وكتبت أخرى: "شو متغيرة سامية الجزائري ما عرفتا"و "معقول هذه سامية"، معربين عن اشتياقهم لها بعد هذا الغياب الطويل عن الشاشة، حيث تم تداول الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل لكونها أول صورة تجمع سامية الجزائري مع مرتجى ورضا بعد غياب طويل.

 

وكان كاتب "الكندوش" الفنان حسام تحسين بيك قد كشف أنه سيقدم سامية الجزائري في هذا العمل بطريقة مختلفة تماماً عن المعتاد، حيث تؤدي شخصية وصفها "بالغريبة والمرعبة"، ستجعل المشاهد يذهل بها.


من جهة أخرى، كان آخر عمل بيئة شامية شاركت به سامية الجزائري هو الجزء الثاني من زنود الست عام 2013، كما كان لها مشاركات سابقة في مسلسلات: أيام شامية، ليالي الصالحية، أهل الراية.


يشار إلى أن "الكندوش" مؤلف من 60 حلقة تعرض على جزأين، ويضم نخبة كبيرة من الفنانين السوريين منهم: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، كندا حنا، صباح الجزائري، سامية الجزائري، أيمن رضا، شكران مرتجى.


وكان قد كشف صناع العمل أن "الكندوش" سيقدم بيئة شامية حقيقية ومختلفة وأقرب إلى الواقع، ولا يشبه الأعمال التي قدمت سابقاً التي شوهت صورة الدراما السورية على حد وصفهم.

 


شاشة نيوز

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