الإثنين 30-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

البرلمان العربي: اقتحام باحات الأقصى ينذر بخطوات تصعيدية

الصحة العالمية تكشف عن إصابات جدري القرود في 23 دولة

الصحة العالمية: جدري القرود يستدعي المراقبة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الصحة النيابية تناقش اليوم إجراءات التصدي لجدري القرود

الدوريات الخارجية : أعمال صيانة على طرق خارجية اليوم - أسماء

الاجواء جافة وحارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

وزير الأوقاف يدين السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى

آل البيت تنظم نشاطا حول المشاركة السياسية للشباب

تركيب أجهزة طبية حديثة في مستشفى المفرق الحكومي بكلفة 200 ألف دينار

الإثنين، 30-05-2022 06:33 ص

الفنانة السورية سلاف فواخرجي تكشف أسباب إصابتها بالشلل مؤقتا

ض


الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي تفاصيل لم تذكرها من قبل عن سبب أخذها حقنة سببت لها شللا مؤقتا خلال تصوير بعض أعمالها الفنية.

اضافة اعلان


وقالت سلاف فواخرجي إنها كانت تستعد لتصوير مشهد في فيلم "حسيبة" الذي تظهر فيه وهي تعاني من شلل في الوجه، مشيرة إلى أنها أخذت حقنة مخدرة جعلتها تؤدي المشهد بكل واقعية، حسبما ذكر موقع "في الفن" المصري.


وتابعت: "أخذت الحقنة في رقبتي وكانت حقنة تخدير نصفي وكنت أقوم بالدور بكل واقعية بعدما قررت أن أخوض هذا التحدي".


وأوضحت الفنانة السورية أنها أخذت الحقنة وصورت المشهد بكل تفاصيله، مضيفة: "مفعول الحقنة يستمر ساعتين تقريبا ورغم ذلك أفقت منها بعد ربع ساعة بسبب توتري".


يذكر أن فيلم "حسيبة" تم إنتاجه عام 2008 للأديب السوري خيري الذهبي وهو من إخراج الراحل ريمون بطرس وبطولة سلاف فواخرجي وكندة حنا وآخرين من نجوم الفن السوري.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

تكريم الفنان الأردني الراحل عبده موسى في القاهرة

2021-07-31_20-22-31_100066-730x438

راغب علامة يغني في مصر

Egyptian-actor-Mohammed-Ramadan-_1735c10ce48_large

فيديو.. محمد رمضان يطرح كليب بلالين

Red-Carpet

شاهد .. منع مخرج كندي من المرور على السجادة الحمراء بمهرجان كان بسبب حذائه

04-09-21-473094232

صور- سعر فستان منى زكي يثير ضجة في مواقع التواصل

_315x420_6db789b9c7d7c658b83081438c5c2b18581da9b99f116ea241a657a174e6feff

شيرين ترد على أنباء عودتها لحسام حبيب

أخبار متعلقة
55555555555

محمد رمضان يعلن عن فيلمه الجديد

نيكولاس-كيج

نيكولاس كيدج يجسد شخصية شهيرة في فيلمه الجديد-صورة