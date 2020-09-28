الفنانة اللبنانية زينة مكي تثير الجدل بحفل زفافها.. شاهد

الوكيل الاخباري - فاجأت الفنانة اللبنانية، زينة مكي، جمهورها، باحتفالها بزفافها، يوم أمس الأحد، في حدث جذب اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء إعلان زينة مكي عن زواجها من الموسيقار، نبيل خوري، عبر منشور لها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، والذي طرحت فيه الإعلان التشويقي لأغنية "قبل بوقت" من كلمات وألحان وغناء زوجها وإخراجها، وأرفقت معه تفاصيل من قصة الحب التي جمعتها بخوري خلال الفترة الماضية.



وكتبت: "كل حياتي من أنا وصغيرة كنت كل ما أسمع غنية وانغرم فيها.. أتخيلها براسي مثل الفيلم وأرسم كل المشاهد براسي.. لم أكن متخيلة في يوم من الأيام أن أول فيديو كليب من إخراجي سيكون لزوجي".



وتابعت: "نبيل خوري كان شخص غريب فات على حياتي وكتب لي هذه الغنية قبل ما نلتقي، وأرسلها لي .. لم أعرف أحدد شعوري وقتها، وبعد فترة اتصل بي وقال لي: عرفت بالصدفة إنِّك مخرجة! خلينا نصوّر الأغنية" – مضى الوقت .. حَضّرت الفكرة – حدث ما حدث بلبنان، وتعني انفجار مرفأ بيروت.



واختتمت زينة مكي بيانها بإعلان خبر الزواج، قائلة: "أريد أن أخبركم أن نبيل خوري الشخص الغريب الذي طلب مني أتعاون معه في "أغنيتي" من كم شهر .. أصبح اليوم زوجي".

وشاركت زينة مكي أول صورة من زفافها على نبيل خوري، لتتلقى التهاني من العديد من أصدقائها الفنانين، مثل نادين نجيم وجيسي عبده وكارمن بصيبص.



كما أن زوج مكي كان من بين المشاركين في التعليق على صورتهما بحفل زفافهما، الذي كتب لها: "أحبك يا زوجتي".



وحضر حفل زفاف زينة مكي ونبيل خوري المطربون جوزيف عطية وجاد شويري وجو أشقر وغي مانوكيان للحفل.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من حفل زفاف زينة مكي ونبيل خوري، وكانت زينة مكي أعلنت خطوبتها، في شهر أغسطس/ آب، بعدما شاركت متابعيها لحظات خطوبتها، عندما فاجأها نبيل خوري وقتها بطلب يدها داخل صالة الألعاب الرياضية.

سبوتنيك

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