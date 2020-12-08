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الثلاثاء، 08-12-2020 01:31 م

الفنانة المعتزلة حنان ترك في ظهور نادر لها.. فيديو

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الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا حديثا للفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، مع ابنتيها، في ظهور نادر لها معهما.

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وظهرت الفنانة حنان ترك في مقطع الفيديو الذي شاركه برنامج "عرب وود"، وهي تعد الخبز في مطبخها مع ابنتيها منى ومريم.

 

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عاودت حنان ترك الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بعد انقطاع طويل عن نشر صورها استمر عامين.

وكانت حنان ترك فاجأت معجبيها ومتابعيها في 2018، بحذف جميع الصور التي شاركتها، واكتفت فقط بالمشاركة بالتغريدات في المناسبات الرسمية.


وكان آخر أعمال حنان ترك الفنية في مسلسل "الأخت تريز" عام 2012، ثم أعلنت بعده اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، من تقديم الإعلامي اللبناني نيشان.


ومن أشهر أعمال حنان ترك الفنية، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام الفنان نور الشريف، وأفلام "الآخر" للمخرج يوسف شاهين، و"سهر الليالي"، و"جاءنا البيان التالي" مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، و"الحياة منتهى اللذة".

 

سبوتنيك

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